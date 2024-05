“Abbiamo poco da recriminare, è stato un dominio assoluto per 90’, abbiamo calciato in porta tante volte". Parola di Mattia Mannini, terzino della Primavera, chiamati ai canali ufficiali del club giallorosso lo 0-0 nel derby contro la Lazio che mantiene invariata la distanza dall'Inter capolista: "Guardiamo al massimo e dispiace non aver accorciato sull’Inter, poi l’obiettivo è la semifinale scudetto. Sappiamo che durante l’anno ci sono stati tolti tre punti e vogliamo arrivare primi e superare tutti".