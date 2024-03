Concede il bis la Nazionale Under 18 di Daniele Franceschini che batte per la seconda volta in due partite i pari età dell'Austria a Merano e dopo il 2-1 di qualche giorno fa, si impone ancora una volta segnando ancora due reti, questa volta però senza subirne. Nessun interista a referto, ma si fa ancora notare per le sue velleità il nerazzurrino Matteo Cocchi, autore di una più che buona gara con tanto di assist vincente sfiorato nel primo tempo per Scotti. A sottoscrivere il tabellino sono Maat Daniel Caprini della Fiorentina al 54', prima della rete del raddoppio sottoscritto da Seydou Fini.