Serve un calcio di rigore al 91esimo, segnato da Francesco Camarda, all'Italia Under 17 per strappare il pareggio in casa della Finlandia e staccare il pass per la fase finale dell'Europeo di categoria. A Vanda, termina 2-2 una sfida piuttosto combattuta, aperta da un autogol segnato dal difensore dell'Inter Ilari Kangasniemi che infila il proprio portiere su un tiro dell'altro interista Mattia Mosconi, regalando il vantaggio agli Azzurrini. Che però vengono rimontati dagli scandinavi, a segno prima con un discutibile calcio di rigore segnato al 26esimo da Martin Kirilov e poi con un tiro beffardo di Oskari Multala al 56esimo.

Il 2-1 qualifichirebbe i finnici, ma all'inizio di un recupero extra-large è il gioiellino del Milan a realizzare dagli undici metri la rete che vale all'Italia il pass per Cipro, dove si svolgerà la fase finale.