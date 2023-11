L'Italia U21 scende in campo per continuare il percorso di qualificazione all'Europeo di categoria. Nell'undici scelto dal t Nunziata spiccano anche i nomi di Zanotti ed Esposito, giovani di proprietà dell'Inter ora in prestito, ma anche di ex canterani nerazzurri come Pirola, Fabbian e Gnonto.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori; Bove, Prati, Ndour; Fabbian; Esposito, Gnonto.