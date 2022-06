L'Italia U19 batte 1-0 la Slovacchia ed è ora ad un passo dalla semifinale dell’Europeo e dalla qualificazione al Mondiale Under 20 in programma tra un anno in Indonesia: l'aritmetica può arrivare già stasera con in caso di vittoria o pareggio della Francia contro la Romania. Decisiva la rete al 33' di Ambrosino. Tutta la partita in campo per l'interista Casadei.