La Nazionale italiana Under 17 stasera ha scritto una pagina di storia diventando per la prima volta regina d'Europa di categoria in virtù del netto 3-0 imposto al Portogallo nella finalissima del Limassol Stadium. Un'impresa celebrata anche dall'Inter, che ha 'prestato' tre suoi giovani al tecnico Massimiliano Favo per la rassegna continentale: "Complimenti all’Italia U17, ai nostri ragazzi Mosconi, Mantini e Ballo per la vittoria dell’Europeo di categoria", ha scritto il club nerazzurro su X.

Complimenti all’Italia U17, ai nostri ragazzi Mosconi, Mantini e Ballo per la vittoria dell’Europeo di categoria 🇮🇹#ForzaInter #InterYouth https://t.co/wF6NCBxtCk — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 5, 2024