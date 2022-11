Il 2023 dell'Inter Primavera si aprirà con la sfida di campionato contro l'Empoli, fissata in calendario il 7 gennaio alle ore 13. Otto giorni dopo, domenica 15 gennaio alle ore 15, andrà in scena il derby di Milano, valido per il 15esimo turno del campionato. Quindi spazio a Samp-Inter (venerdì 20 gennaio alle ore 14), Cesena-Inter (domenica 29 gennaio, fischio d'inizio alle 10.45), e Inter-Napoli (sabato 4 febbraio alle ore 13).