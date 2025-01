Torna in campo per un turno infrasettimanale l'Under 20 di Andrea Zanchetta, attesa dall'Hellas Verona per la terza giornata di ritorno del campionato Primavera 1. A dirigere l'incontro è stato designato Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo, coadiuvato da Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e da Andrea Mastrosimone di Rimini.