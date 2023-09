Domani alle 13 scenderà in campo anche l'Under 19 di Cristian Chivu, che ospiterà la Fiorentina per il terzo turno di andata del campionato Primavera 1. L'incontro, che andrà in scena al Konami Training Center di Milano, sarà diretto da Bogdan Nicolae Sfira, della sezione di Pordenone, che sarà assistito da Davide Santarossa, anch'egli di Pordenone, e da Matteo Nigri di Trieste.