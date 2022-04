Finisce 0-0 il derby Milan-Inter valido per il campionato Under 18. Un pareggio che lascia maggiormente l'amaro in bocca ai nerazzurri di Andrea Zanchetta, che con questo risultato vedono rallentare la loro rincorsa ai playoff che diventa ora più complicata anche se comunque fattibile. Poche le emozioni nel match, vissuto sul filo di una grande intensità in mezzo al campo ma con poca lucidità negli ultimi 20 metri da parte di entrambe le squadre.