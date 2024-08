L'Inter trionfa alla 17^ Coppa Quarenghi, superando 3-0 in finale il Bologna, un trionfo non solo della società nerazzurra (che porta a Milano la sesta vittoria del torneo, prima davanti ai "cugini" del Milan con 5 edizioni), ma anche del Comitato Coppa Quarenghi, capace di promuovere una manifestazione - non solo considerata una vera e propria fucina di talenti (come testimoniato dai talent scout presenti in tribuna e dai campioni che in passato sono passati di qua: da Phil Foden a Matteo Ruggeri, tanto per citarne un paio) - ma un catalizzatore di valori sportivi, in un clima di amicizia, festa e rispetto. Minimo comun denominatore: il calcio giovanile. Ovviamente. E senza dimenticare la componente internazionale, rappresentata in questa 17^ edizione da RedBull Salisburgo ed Helsinki (che ha ricevuto pure il premio "fedeltà" per la sua 15^ partecipazione).

La sfida finale è una partita dal sapore di Serie A. Si affrontano l'Inter e il Bologna, vera sorpresa del torneo alla sua prima partecipazione in assoluto. La prima occasione arriva dopo nemmeno un minuto: cross in area e Tedesco per l'Inter non trova la sfera a un metro dalla porta. Tentativo seguito da quello di Sare, che si fa metà campo palla al piede, entra in area ma chiude troppo il mancino sul primo palo.

È solo il preludio del gol: Broinas va via benissimo sulla trequarti, entra in area e scarica un mancino che centra la traversa e si insacca, Inter avanti nel punteggio. I meneghini si affacciano in avanti con regolarità, il Bologna fa fatica ad imbastire gioco per trovare i propri attaccanti, complice anche il ritmo spezzettato. Broinas ha un'altra occasione davanti al portiere, il portiere felsineo Capriz esce benissimo. L'estremo difensore deve ripetersi tre minuti dopo, quando Sare prova un insidioso tiro cross che Capriz alza in angolo. È lui il vero protagonista, perché evita il bis interista parando un tiro da fuori di Pozzoni. Funziona il pressing nerazzurro, bolognesi spesso obbligati a rilanciare in avanti per evitare guai peggiori. Parisi scambia benissimo con Sare e arriva al tiro dalla sinistra, Capriz è ancora attento.

Primo tempo che va in archivio con un dominio interista abbastanza netto. I felsinei provano a scuotersi, scoprendosi però in difesa. Ne approfitta Sare, che entra in area e calcia su Capriz in uscita, ma la palla gli ritorna e può depositarla in rete per il raddoppio dell'Inter, decisamente più in palla. I nerazzurri sono sulle ali dell'entusiasmo e arrivano in attacco con regolarità. Prevedibilmente, il ritmo cala, ma l'Inter trova lo stesso il modo di calare il tris. Punizione battuta benissimo da sinistra, Zanchi stacca perentorio di testa nel cuore dell'area e trova l'angolino, nulla da fare per la difesa felsinea ancora battuta.