Prenderà il via tra circa tre settimane l'avventura nella Coppa Italia di categoria dell'Inter Primavera di Cristian Chivu. L'appuntamento è stato fissato ufficialmente dalla Lega Serie A per mercoledì 6 dicembre, al 'Konami Youth Development Centre' di Milano, dove alle 12 andrà in scena l'ottavo di finale in gara secca contro l'Atalanta.