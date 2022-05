Al termine del rocambolesco match di Sassuolo, dove l'Inter Primavera ha strappato la qualificazione alla finale Scudetto, Cesare Casadei commenta a caldo quanto avvenuto contro il Cagliari ai microfoni di Sportitalia: "Siamo riusciti a portarla a casa da vero gruppo. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, ora pensiamo a martedì. Nel primo tempo sicuramente per l'emozione e per la mancanza di equilibrio è andata come è andata, ma per fortuna ci siamo rialzati. Ora pensiamo alla Roma e a portare a casa questo Scudetto".