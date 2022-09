Nikola Iliev, fantasista dell'Inter Primavera, ha trovato ulteriore spazio con la nazionale maggiore bulgara a tre giorni dall'esordio assoluto andato in scena nella gara contro Gibilterra. L'ex Botev Plovdiv stasera ha giocato tutto il secondo tempo del match con la Macedonia del Nord subentrando dopo l'intervallo a Yanis Karabelyov, in tempo per vedere da molto vicino il gol che ha deciso la sfida messo a segno da Kiril Despodov al 50esimo.