Esordio con la maglia della nazionale argentina per Franco Carboni, uno dei due interisti (l'altro è il fratello Valentin) provenienti dalla Primavera convocati nella nazionale maggiore dal ct Scaloni. L'esterno della squadra allenata da Chivu ha giocato non con i "grandi", bensì nell'Under 20 in un'amichevole contro i pari età degli Stati Uniti. La partita è finita 2-2, Carboni è stato sostituito al quarto d'ora della ripresa. L'amichevole è stata la prima gara da selezionatore di Javier Mascherano.