Il torneo Maurice Revello, dedicato alle selezioni Under 20, ha visto in campo nell'ultima gara dei gironi Argentina e Francia. Nella squadra sudamericana erano convocati i fratelli Carboni, Franco e Valentin, reduci dal recente successo nel campionato italiano Under 19. Dall'altra parte c'era invece Lucien Agoume, che per tutta la stagione ha giocato in prestito a Brest.

La gara ha visto il largo successo dei padroni di casa per 6-2, grazie alle doppiette di Akliouche e Sékou Mara. A segno anche Aouchiche e Mbuku. Per i sudamericani a segno Garnacho con una doppietta.