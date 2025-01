Rimasto a sedere per tutti i novanta e oltre di Inter-Monaco, Piotr Zielinski a margine della vittoria ottenuta contro i monegaschi si è fermato ai microfoni di TVP Sport per commentare le voci di mercato che riguardano il connazionale Nicola Zalewski, accostato insistentemente alla Beneamata. Giocatore che il centrocampista nerazzurro 'invita' sotto l'ombra della Madonnina.

"Per me e per l'intera Inter Zalewski sarebbe una buona opzione, perché sappiamo che tipo di giocatore è Nico - ha prontamente risposto -. Lo apprezzo molto, so quali abilità ha e quanto può dare alla squadra. Se dovesse davvero avvenire questo trasferimento, sarei molto felice. E Nico ci sarebbe sicuramente utile".

