Steven Zhang a fine partita si sofferma a parlare anche ai microfoni di Sky Sport: "Dedico questa vittoria a tutti i tifosi e a chi lavora in questo club, la vittoria deve sempre essere un obiettivo per questa società".

Terzo proprietario per numero di titoli, cosa significa per lei?

"E' un onore essere nella storia ma la famiglia Moratti resta sempre nel nostro cuore e in quello di tutti i tifosi".

Cosa dirà alla squadra prima della finale di Champions?

"Il City è una squadra molto forte ma siamo cresciuti molto negli ultimi anni ora abbiamo un gruppo di giocatori che da non giocare la Champions hanno ora giocato molte finali e hanno la mentalità giusta".

Inzaghi resta all'Inter?

"Per vincere, l'allenatore gioca un ruolo fondamentale, ha portato la squadra in finale di Champions, ha vinto coppe e non ci sono dubbi, siamo orgogliosi di lui".

Quanto cambieranno gli obiettivi di mercato rispetto a due mesi fa quando sembrava un'Inter diversa?

"In una stagione possono esserci momenti di difficoltà, ma nulla cambia, alla fine dell'estate la squadra sarà migliorata come sempre e pensiamo sempre solo a questo".