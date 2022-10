Ospite della trasmissione 'Equipo F' negli studi di ESPN, Mauro Zarate ha parlato di Lazio-Inter del 2 maggio 2010, quando i nerazzurri si imposero all'Olimpico per 2-0 scongiurando il rischio di sorpasso della Roma: "È stato bello che il River sia andato per vincere sul campo del Racing e l'Independiente sul campo del Boca (la vittoria del River sul Racing ha difatti consegnato il titolo ai rivali storici del Boca, ndr). Sono rimasto sorpreso. A me è successo alla Lazio, con la Roma che poteva vincere il campionato e noi che giocavamo contro l'Inter che lottava per il titolo. C'era un po' di tensione tra i ragazzi, io entravo in area e non sapevo cosa fare per far sì che Samuel mi togliesse il pallone o che arrivasse Lucio. Non è stato facile. A Kolarov, che è serbo, non gli importava nulla, quindi correva come un toro e attaccava. Il pubblico ce l'aveva con lui, gli lanciava i popcorn e hanno anche litigato, una follia. I tifosi allo stadio ci dicevano: "Ragazzi, state fermi". Eravamo tranquilli, perché la prima volta che siamo stati fermi abbiamo subito preso un gol e i tifosi hanno esposto uno striscione: "Oh nooo". Cosa sarebbe successo se avesse vinto lo scudetto la Roma? Saremmo morti".