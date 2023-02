Il Galatasaray ha svelato tramite un comunicato ufficiale le cifre dell'affare concluso con la Roma per portare Nicolò Zaniolo a Istanbul. Numeri che, come noto, interessano anche l'Inter, ex proprietaria del cartellino del trequartista, che all'atto della cessione ai capitolini nell'estate 2018 si era garantita il 15% del prezzo di rivendita. "La tassa trasferimento finale di 15.000.000 di euro sarà pagata all'ex club del calciatore in rate uguali distribuite su 5 stagioni, a partire dal 15 novembre 2023 - si legge nella nota pubblicata ieri dal club turco -. Nel caso in cui il giocatore venga ceduto a un'altra società in futuro, il 20% dell'utile della quota di trasferimento finale sarà versato all'AS Roma Srl".