Il giornalista di R7 Esportes Jorge Nicola offre aggiornamenti tramite il proprio vlog su Youtube a proposito della notizia arrivata ieri dal Brasile che riguarda la possibile offerta dell'Inter per l'attaccante del Corinthians Yuri Alberto. Nicola ha ascoltato l'agente del calciatore classe 2001, Andre Cury, il quale gli ha confermato di trovarsi in Europa come rivelato ieri, anche se in questo momento è in Spagna perché sta cercando di trovare col Barcellona una soluzione per la questione legata a Vitor Roque, finito nel mirino del Palmeiras.

Tornando a parlare di Yuri Alberto, però, Cury ha confermato che l'Inter sta monitorando la situazione e che soprattutto ha garantito di avere la disponibilità economica per poter arrivare al giocatore soddisfacendo le richieste del Timao che vuole 25 milioni di euro. In questo momento, però, giocatore e procuratore non intendono mettere troppa benzina sulla vicenda, specie in inverno; l'intenzione è quella di approdare in Europa in un club importante e in una fase ideale per il calcio europeo, quindi si valuteranno le offerte per la sessione estiva provenienti dal Vecchio Continente. Non ci sono per il momento trattative ma l'Inter monitora la situazione. Va ricordato che lo Zenit San Pietroburgo, club nel quale ha militato qualche stagione fa, detiene il 50% dei diritti economici del calciatore.

