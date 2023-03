Dopo il Fenomeno Ronaldo, Giuseppe Meazza, Diego Alberto Milito e Samuel Eto'o, Christian Vieri è il quinto attaccante a salire nell'Olimpo interista. "Benvenuto nella Hall of Fame dell''Inter, amico mio", il messaggio pubblicato su Instagram con cui Marco Materazzi, entrato nella stanza della leggenda nerazzurra nell'edizione 2021, ha accolto Bobo. "Ps: Che assist che ti facevo, facile facile bastava solo appoggiarla in rete", ha scherzato Matrix postando la foto in cui incoronava il bomber dopo il suo 100esimo gol segnato con la Beneamata.