Christian Vieri ha presentato oggi a Milano l'evento "Train like a bomber", uno speciale programma di allenamento in preparazione della Gillette Bobo Summer Cup stilato per lui dai trainer della McFIT. E' stata l'occasione per parlare anche di calcio italiano, nazionale e di Inter . “Se il Milan è da 10, l'Inter è da 9,5 perché l'Inter è più forte del Milan ma ha sbagliato una partita sola - ha detto -. Non butto un anno intero perché uno sbaglia una partita. Comunque ha vinto tutte le ultime. Ha vinto due trofei, ha fatto una grandissima Champions uscendo col Liverpool che è tra le più forti d'Europa. Mica gli posso dare 5 o 6 in pagella".

Vieri ha parlato anche dell'opportunità di perdere Lautaro Martinez. "Senza Conte, Hakimi e Lukaku sembrava non dovessero fare nulla, invece hanno fatto bene lo stesso - ha detto ancora -. I giocatori vanno e vengono. Nel caso di Martinez è andato via Lukaku e lui ha segnato di più. Però non è detto che quelli nuovi che prendi siano subito pronti. Ci sta che se lo vendi e prendi un altro ti manchino dei gol. Non so cosa succederà, ma far andare via uno così è difficile. Lukaku con Dybala? Io non rinuncerei a Lautaro, perché è lì da tanti anni. Se è un problema economico perché mi danno tanti soldi, allora va bene. Altrimenti lo tengo”.