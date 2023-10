Spazio anche all'analisi di Inter-Benfica 1-0 durante 'Triplice fischio', in onda sul canale Twitch di Christian Vieri. Che comincia il giro di opinioni dando il suo punto di vista sulla prima partita di Champions vinta dalla squadra di Inzaghi: "L'Inter poteva vincere 7-0, non c'è stata partita. Lautaro ha fatto una grande gara e non ha fatto gol; Thuram è stato protagonista di una buonissima partita, poi ha fatto un bel gol prendendo in contropiede il portiere. L'Inter è forte, forte, però cerco il pelo nell'uovo: le gare vanno chiuse, se no butti via due punti. Nel secondo tempo - la chiosa di Bobo - i nerazzurri hanno messo il turbo, mettendo lì il Benfica. L'Inter gioca un gran calcio, hanno azzeccato anche le riserva di Dimarco con Carlos Augusto".

