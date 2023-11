"Ho cercato di far venire Veron all'Inter per sei anni. Poi quando è arrivato io ero a pezzi". E' il retroscena raccontato in maniera scherzosa da Christian Vieri, durante il suo 'Bobo Vieri Talk Show', in onda sul canale Twitch dell'ex bomber nerazzurro. Una versione confermata dalla Brujita, che ha risposto con una battuta: "Il primo giorno che sono arrivato (a Milano, ndr) mi hai detto 'sono distrutto'".

