"Stai in silenzio finché non ti dico un esterno più forte di te". Il gioco de La Gazzetta dello Sport coinvolge Maicon, chiamato ad eleggere un collega del ruolo superiore a lui. I nomi elencati son tanti: Davies, Mendy, Hakimi, Dimarco, Walker, Kimmich, Alexander-Arnold, Carvajal, Cancelo e Theo Hernandez. Il risultato, però, non cambia: il Colosso sta sempre zitto e sorride, facendo intuire a tutti il suo pensiero.

