Sono due, non solo una, le circostanze che nell'azione del gol di Kostic durante Inter-Juventus destano perplessità. Non solo quella del fallo di mano di Rabiot, ma anche il controllo di Vlahovic poco prima del tiro vincente. Nell'analisi di Sport Mediaset di ieri è stato mandato in onda un video che chiarisce bene la situazione e in cui si vede nettamente sia il movimento del muscolo del braccio del serbo, sia il movimento della manica, sia la rotazione del pallone che cambia.

Il gol era quindi da annullare non per una, ma per due circostanze fallose nella stessa azione