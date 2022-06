Dopo la breve capatina a Interello per l'evento di team building con tutti i dipendenti del club voluto fortemente dal presidente nerazzurro Steven Zhang, Beppe Marotta è tornato al lavoro in queste ore caldissime per il mercato interista. L'a.d. Sport, quindi, dovrebbe dirigersi nuovamente in sede per continuare a sudare assieme ad Ausilio, Baccin e il resto dello staff dirigenziale sulle trattative di mercato.