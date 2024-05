In qualità di capitano dell'Inter, anche Lautaro Martinez ha fatto il suo discorso nel corso della cerimonia di conferimento dell'Ambrogino d'Oro al club nerazzurro: "Ringrazio il sindaco perché è un onore per noi questo premio. Ringrazio anche tutta la gente di Milano, i nostri tifosi, i compagni e chi lavora con noi perché abbiamo fatto una cosa importantissima. Siamo molto orgogliosi di questo premio. Dobbiamo continuare su questa strada pensando ai nostri obiettivi e a portare l'Inter più in alto possibile. Sono molto orgoglioso di questo premio".