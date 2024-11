Dopo la vittoria dell'Inter Primavera nel match di questo pomeriggio contro il Lipsia, gara valida per il quinto turno di Youth League e penultimo incontro della prima fase della competizione, Giacomo De Pieri si è soffermato a commentare il 3-2 finale Di seguito le dichiarazioni del giocatore di Zanchetta raccolte da FcInterNews.it.

Funziona tutto in questo periodo.

"Dopo un avvio un po' rocambolesco, abbiamo trovato il nostro equilibrio. Sapevamo di essere una squadra forte, lo sttiamo dimostrando e lo dimostreremo ancora".

Qualche difficoltà in più oggi rispetto alle altre partite europee, cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?

"Secondo me abbiamo fatto un'ottima gara anche nel primo tempo, abbiamo creato diverse occasioni. Siamo stati sfortunati nell'episodio su due rimpali, però siamo una squadra che ha sempre l'atteggiamento giusto".

Ti trovi bene sia a destra che a sinistra.

"Sì, a me non cambia. Mi trovo bene in qualsiasi posizione, io sono sempre a disposizione".

FcIN - Quanto è importante fare bene in Europa per il campionato? E quanto è importante per te?

"Sicuramente questi risultati in Youth League ci danno una maggiore tranquillità, ma noi scendiamo in campo con l'atteggiamento giusto in ogni competizione, il mister ci ha trasmesso questo negli anni. In campionato la classifica è corta, sono sicuro che otterremo i risultati".

