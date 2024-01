C'è anche Alessandro Buongiorno, capitano del Torino, tra i protagonisti intercettati dalla stampa a margine dell'evento Panini. Tra gli argomenti trattati dal difensore ci sono anche l'interesse delle big nei suoi confronti e l'ipotesi di un VAR a chiamata nel futuro: "Può essere sicuramente una cosa utile, quando magari ci si aspetta da una delle tue parti che ci sia un fallo o un'altra. Al di là di questo noi giocatori dobbiamo pensare al campo, a dare il massimo e basta".

Cosa pensi del ruolo di bandiere nel mondo del calcio moderno dopo la tua scelta dell'anno scorso?

"La mia la scorsa estate è stata una scelta frutto di pensieri. Mi sono guardato dentro, ho pensato a cosa potevo dare al Torino e cosa poteva darmi il Torino per permettermi di migliorare crescere. Sono contento di questa scelta, poi per il futuro vedremo".

L'anno prossimo ti vedi in qualche big? Si parla di te anche per Inter e Juventus.

"Questa cosa mi fa piacere, staremo a vedere. Io penso a migliorare ed essere pronto per la Nazionale, quello che sarà poi lo vedremo".

