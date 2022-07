Al termine sul summit con l'Inter per parlare di Lucien Agoume, Oscar Damiani ha risposto così alle domande dei cronisti presenti fuori dalla sede di Viale della Liberazione: "E' andata bene, va sempre bene - ha detto sorridendo l'intermediario -. Se va alla Cremonese? No, no, parlate col suo agente".

Chiamato in causa, Djibril Niang, anch'egli a Milano per definire il futuro del suo assistito, ha dribblato ogni richiesta: "La situazione di Lucien? Tutto ok. Non so se resta all’Inter o va via in prestito. Cremonese buona opzione? Non lo so. Meglio Italia o estero? Non lo so".