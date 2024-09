Nicola Ventola punta sull'Inter. Alla vigilia dal primo derby della stagione, l'ex attaccante nerazzurro conferma i pronostici: "L’Inter è favorita contro il Milan, ma lo è in generale su tutti - dice con sicurezza ai microfoni di Tuttosport -. Io sui rossoneri mi ero espresso in modo positivo e continuo a dire che abbiano una rosa molto competitiva: una squadra con quell’organico può saper far male. Non è partita bene, non c’è equilibrio. A mio avviso alcuni giocatori possono essere fuori ruolo, tipo Loftus-Cheek, che schiererei più avanti, mentre Reijnders dovrebbe arretrare un po’. C’è da lavorare meglio al Milan, non solo sull’aspetto tecnico-tattico, ora lo si deve fare anche sulla testa dei giocatori, c’è pressione".

Come finisce la partita?

"Tenendo conto di tutto, della forza delle due squadre, ma anche del momento, cioè del punto di vista mentale e di quello della quadratura attuale, vedo troppo divario: per me finisce 3-1 per l’Inter. Calhanoglu potrà essere decisivo per i nerazzurri, Morata per il Milan".

Chi ha maggiormente da perdere tra le due squadre?

"Nel derby hai sempre da perdere, è una partita speciale. In questo caso rispondo il Milan. L’Inter è una squadra già rodata e quadrata, ha forza mentale incredibile, anche se dovesse fare un passo falso cambierebbe poco, continuerebbe a lottare per tutti gli obiettivi. Al Milan potrebbe saltare l’allenatore, il che per me sarebbe una follia pura, esattamente come quanto accaduto con De Rossi".

Che partita si aspetta?

"L’Inter può fare dei passi falsi solo perché si fa male da sola a livello di testa e motivazione. Col Monza credo sia successo questo, visto che le partite successive sarebbero state contro City e Milan. L’Inter è proprio bella da vedere quando mentalmente c’è. Mi aspetto il giusto approccio, una qualità alta di giocate, un numero elevato di occasioni da gol. Il Milan è un’incognita. Serve più attenzione, ha le armi per fare male ai nerazzurri. Nei 90 minuti, nei momenti in cui sei martello, devi martellare. E sfruttare le occasioni".

Quale coppia di attacco schiererebbe se fosse Inzaghi?

"Io stravedo per Taremi: farà tante partite, lavora per la squadra e ha il gol nel sangue. Ma adesso devi giocare con Lautaro e Thuram".

Lautaro ha già subito qualche critica.

"Se non fai la preparazione estiva ci metti molto più tempo a entrare in forma, parlo da ex calciatore. Ci sta che Lautaro non sia al 100%, ma il giocatore non si discute. Sento su di lui cose assurde, segnerà tanti gol. Poi a me piace come si sacrifica. Si sblocchi presto, magari nel derby, almeno lo lasciano stare".

Thuram potrà essere il capocannoniere della A?

"Pure lui è incredibile, sta migliorando sottoporta. Credo però ci siano altri attaccanti favoriti per segnare più reti del francese. Tutto dipende dal modo di giocare di Thuram. Non si stanca mai, corre sempre, ma può così capitare che sia meno lucido sotto porta, va sempre a mille all’ora. Poi certo, per le sue caratteristiche potrebbe anche essere il capocannoniere del torneo".

Cosa ci si deve aspettare da Correa e Arnautovic?

"Avranno meno minuti, ma con così tante partite, giocheranno. Anche io sapevo di non essere titolare con Vieri e Ronaldo, così mi concentravo osservando la partita in corso, su dove potessi fare male. Dovranno sfruttare le proprie occasioni. Arnautovic lo farà, ne sono sicuro. Correa può soffrire la piazza, ma che lo lascino stare, ha qualità".

