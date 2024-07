Cristian Molinaro, direttore tecnico del Venezia, ha parlato anche ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS, soffermandosi tra le altre cose sulla possibile sinergia tra i lagunari e l'Inter: "Stiamo lavorando, ci sono anche stati degli incontri, è ovvio che ci sono squadre che possono avere dei giocatori interessanti per noi, in generale durante il mercato saremo vigili e avremo i contatti con le società che magari hanno giocatori che non trovano spazio".

