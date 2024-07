Concluso il tour 2024, stagione che ha visto protagonista lo stadio San Siro, dove Vasco Rossi ha cantato quest'anno per ben sette volte, il cantautore modenese, noto tifoso interista, ha lanciato un appello che riguarda proprio lo storico impianto sportivo, casa della sua Inter.

"Il secondo colpo grosso a San Siro un mese fa - ricorda ieri su Instagram Vasco, postando un paio di foto del concerto della sua seconda data -. 8 giugno! Il secondo di sette concerti... sette di fila e tutti soldout! Ma a parte il nuovo record che abbiamo stabilito… La cosa che conta è che ci siamo ritrovati a San Siro, uno stadio fantastico dove è uno spettacolo anche vedere il pubblico così vicino. Per me vale la regola del monumento storico, è ovviamente anche un sentimento di carattere affettivo. Sarebbe fantastico se venisse dedicato solo ai concerti. In Italia non abbiamo strutture dedicate alla musica… sarebbe 'un colpo grosso' se San Siro diventasse una di quelle…" si legge.

