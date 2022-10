Dejan Stankovic torna in Serie A, questa volta in qualità di primo allenatore. Dopo l'esperienza sulla panchina della Stella Rossa, terminata con le dimissioni rassegnate a fine agosto, l'ex centrocampista di Inter e Lazio da oggi è la nuova guida tecnica della Sampdoria: Deki ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione fino al 30 giugno 2024. "Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna, del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società", si legge nella nota ufficiale del club blucerchiato.