Davide Frattesi sta bene: il centrocampista nerazzurro, uscito nel corso della partita di ieri tra Francia e Italia poco dopo aver trovato il gol del 2-1, secondo quanto riportato da Calciomercato.com non ha riportato alcun problema di natura muscolare. La sua sostituzione è stata dettata semplicemente dal gran lavoro fatto fino a quel momento.

Notizia che farà sicuramente piacere a Simone Inzaghi: il rientro in gruppo del centrocampista nerazzurro è previsto per martedì, insieme al resto della squadra, dopo la sfida contro Israele in programma lunedì sera in Ungheria.

