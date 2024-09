Hakan Calhanoglu, Semih Kılıcsoy, Kerem Akturkoglu e Arda Güler non hanno partecipato, per motivi diversi, all'allenamento odierno della Nazionale turca in preparazione ai due impegni di Nations League contro Galles e Islanda (6 e 9 settembre). Il centrocampista dell'Inter ha saltato la prima seduta settimanale per infortunio, così come l'attaccante del Beşiktas: Calha, come noto, aveva accusato un affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra nel match con l'Atalanta. Permesso, invece, per la punta del Galatasaray, mentre il folletto del Real Madrid arriverà in ritiro solo in serata, come da programma.

Il lavoro della squadra del ct Vincenzo Montella è stato seguito da İbrahim Hacıosmanoğlu e Mecnun Otyakmaz, presidente e vicepresidente della Federcalcio turca.

