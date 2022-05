Terminati gli impegni nei rispettivi campionati, anche i giocatori turchi sono pronti a immergersi nel clima della Nazionale del loro Paese che sarà impegnata dal 4 al 14 giugno in 4 partite di Nations League. "Ci concentreremo sulla vittoria di tutte le partite, anche se non sarà facile per i nostri giocatori rimanere motivati ​​dopo una lunga stagione - ha spiegato il ct Stefan Kuntz in conferenza stampa -. Se vuoi essere uno dei più grandi giocatori di questo Paese, dovresti essere orgoglioso di essere qui in questo momento, non in vacanza. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok e Abdülkerim Bardakcı non saranno con noi a causa dei loro infortuni. Abbiamo preferito elementi leggermente più giovani per queste 4 partite, vedremo come possono aiutarci".