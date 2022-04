Thomas Tuchel, manager del Chelsea, tende la mano a Romelu Lukaku, finito ai margini della squadra titolare un po' per i guai fisici, un po' per le scelte tecniche del tedesco, uno scenario inaspettato se si guarda l'investimento fatto dal club in estate per prelevarlo dall'Inter: "Possiamo giocare con Romelu e possiamo essere molto forti con lui, lo abbiamo dimostrato - le parole del manager del Chelsea prima del derby londinese contro l'Arsenal -. Se è coinvolto mentalmente, rimane coinvolto nella situazione. Può crescere e tornare più forte. È sicuramente una situazione deludente per lui, non quello che ci aspettavamo, ma la stagione non è finita. Può ancora essere cruciale per la squadra, lo sproneremo: non ci arrendiamo mai con nessun giocatore".