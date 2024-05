Riccardo Trevisani, nel suo intervento di ieri a Fontana di Trevi, è stato piuttosto critico con Lautaro Martinez sulla questione del rinnovo di contratto con l'Inter.

"Lautaro ha chiesto 12, 14 e 16 a salire. Queste sono le richieste - dice Trevisani -. Per questo dico che se ti metti la sciarpetta dell'Inter e dici che ami questo posto, se poi chiedi il doppio di quel che ti possono dare non vuoi negoziare, vuoi andare via. Non è una situazione simpatica e infatti Marotta ha detto che per l'inizio del campionato spera di aver allungato il contratto di Barella, Lautaro e Inzaghi. Prima era tutto sereno e ora un po' meno. O arrivano a miti consigli... O c'è qualcuno dietro e ci si mette in condizioni di essere venduti, oppure il procuratore di Lautaro viene da Urano. Se dai 12 a Martinez, dopo arrivano quello di Barella, Calhanoglu, Dimarco, a chiedere altri soldi ed è quello da cui l'Inter scappa dal post-Conte. Bisogna fare un calcio sostenibile. Anche ai giocatori dico: datevi una regolata. Lautaro può avere l'ambizione di guadagnare di più ma non dicendo "Daje Inter".