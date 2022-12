In Qatar, ombelico del mondo del calcio fino a domenica 18 dicembre, sono tanti gli ex giocatori invitati dalla FIFA per vedere le partite dal vivo. A poche ore dalla semifinale tra Argentina e Croazia, a Doha, non potevamo mancare tre grandi ex interisti protagonisti del leggendario Triplete nel 2010: "Un po’ di Inter in Qatar! Bello vedervi!", ha scritto sul proprio profilo Instagram Diego Alberto Milito, allegando una foto che lo ritrae in compagnia di Wesley Sneijder e Marco Materazzi.