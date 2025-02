L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram analizza così in conferenza stampa il derby pareggiato oggi per 1-1 contro il Milan: "Quest'anno derby diversi rispetto all'anno scorso? Sì perché il Milan si è evoluto, ha comprato dei giocatori, impara dalle sconfitte. È sempre dura giocare contro il Milan".

Cosa è successo oggi?

"Non siamo entrati in campo nella maniera giusta, non da Inter. Nella ripresa abbiamo avuto più cattiveria e più voglia di giocare".

C'era il fallo da rigore su di te

"L'ho rivisto nel corso delle interviste. Ma avete visto anche voi..."

Per lo Scudetto, però, non si molla...

"Sicuro, siamo l'Inter e non possiamo mollare. È vero, non siamo soddisfatti della partita, ma chi è entrato nel secondo tempo ha dato una grande mano. C'è una grande voglia di vincere lo Scudetto".