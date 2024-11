'Siam venuti fin qua, per vedere segnare Thuram'. Questo è il coro che il tifo organizzato dell'Inter ha dedicato a Marcus Thuram e sono anche le parole con le quali L'Equipe apre il pezzo dedicato all'attaccante nerazzurro che stasera sarà al Meazza in veste di avversario dell'Italia con la Francia. Un affetto, quello tra Tikus e i tifosi interisti, sbocciato prontamente, come spiega anche lo storico fondatore dei Boys San Franco Caravita al quotidiano transalpino: "È arrivato dopo Romelu Lukaku, che si è comportato male nei nostri confronti, nei confronti dei tifosi che lo adoravano, ma anche nei confronti dei suoi compagni, ai quali non ha più risposto nemmeno al telefono quando volevano sapere perché non restava. Una cosa che non ho mai visto in cinquant'anni, della quale lo accusiamo ancora, come testimoniano i fischi durante Inter-Napoli".

Con Thuram, invece, il feeling è decisamente diverso, anche perché, aggiunge Caravita, “È più facile essere amati quando hai un carattere così. Se un giorno dovesse partire, sarebbe altrettanto benvenuto e amato".