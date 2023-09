Marcus Thuram, un gol e un assist oggi, ha parlato ai microfoni di Inter Tv a fine partita: "E' stato bellissimo segnare a San Siro davanti ai nostri tifosi, segnare e vincere la partita, una serata perfetta per noi".

I tifosi cantano già cori per te.

"Li ringrazio per l'affetto e la forza che ci danno, anche fuori casa come a Cagliari, grazie a tutti loro".

Azione perfetta in occasione del secondo gol, sei sempre più dentro i meccanismi dell'Inter.

"E' facile giocare con grandi giocatori, si ritrova in partita quello che proviamo in allenamento".

Gol di testa, è una casualità o è nelle tue corde?

"Quando hai giocatori come Dimarco che mettono quei palloni posso anche segnare di testa".