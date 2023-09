Autore del gol che ieri ha ispirato la vittoria della Francia sull'Irlanda, Aurélien Tchouaméni ha speso parole al miele per Marcus Thuram, l'altro giocatore finito sul tabellino marcatori nel 2-0 finale del Parc de Princes: "Sono molto contento per lui - ha detto il centrocampista del Real Madrid ai cronisti presenti in zona mista -. Ora è all'Inter, che è un grande club in Europa. Siamo contenti di averlo con noi in nazionale perché è un top player, l'ha dimostrato con l'Irlanda".