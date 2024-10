Poker d'esordio casalingo in Champions per l'Inter di Simone Inzaghi che batte per 4-0 la Stella Rossa e conquista i primi tre punti di questo percorso europeo dopo il primo conquistato a Manchester. Un 4-0 sottoscritto da Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro e Taremi. E proprio l'attaccante iraniano, autore di due assist e una rete, commenta così la vittoria ottenuta ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio: "Sono contento di aver segnato stasera. Sono riuscito a giocare bene grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato. È stato grandioso".

Cosa pensi di questo tuo inizio stagionale?

"Sono entusiasta, c’è voluto del tempo per segnare, ma ho sempre provato di fare del mio meglio in allenamento e in campo. Ho lottato per questo e oggi sono felice".

Quali sono le aspettative in Champions?

"Di sicuro il nostro obiettivo, come ogni grande club, è quello di andare fino in fondo e provare a vincere. Ci proveremo passo dopo passo fino alla fine".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!