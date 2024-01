Lega Serie A ha comunicato le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le due gare di Semifinale della EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/2024, in programma a Riad i prossimi 18 e 19 gennaio. I biglietti per i tifosi sono in vendita sul sito di Webook. Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul seguente sito.

Per quel che riguarda la partita tra Inter e Lazio, in programma venerdì 19 gennaio alle 20 ora italiana, ai sostenitori dell’Inter sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori della Lazio sarà destinata la curva di destra (settori K e J) dello stadio Al-Awwal Park. I prezzi dei tagliandi andranno dai 45 ai 150 Riyals sauditi (dai 10 ai 36 euro), con prezzi che salgono a 750 e 1000 Riyals per i settori Silver e Gold.

