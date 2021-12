Suning, giorni caldi per le partnership: da Hisense ad Haier, il quadro del 2022

Numerosi gli accordi rinnovati per l'anno nuovo, con previsione di profitti per decine di miliardi di yuan

Sono giorni particolarmente frenetici per Suning.com, che ha perfezionato alcuni importanti accordi commerciali in patria: detto di Hisense, brand col quale è stata rinnovata la partnership per il 2022 con obiettivi importanti per i prossimi tre anni, l'azienda creata da Zhang Jindong ha aggiornato il proprio accordo anche col marchio di cucine Vantage, prevedendo di entrare in oltre mille negozi fisici del gruppo con i prodotti di quest'azienda. Per l'anno che verrà, inoltre, è già fissato un obiettivo di cooperazione da decine di miliardi di yuan con altre aziende come Haier, Midea, Skyworth e Boss Electric. Progetti e partnership ambiziosi come lo sono gli obiettivi finanziari per un'azienda che si è finalmente tirata fuori dal periodo più complicato