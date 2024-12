Raggiunto da Inter TV a margine della Gran Gaà del Calcio, Yann Sommer esprime la sua soddisfazione per l'inserimento nella Top 11 della passata stagione. Annata che l'ha visto trionfare con l'Inter: "La scorsa stagione abbiamo avuto l'obiettivo grandissimo di questo scudetto, però tu non puoi sapere come va - ricorda lo svizzero -. Sono molto contento dell'ultimo anno, per la squadra, per quello che abbiamo fatto. Sì, sono anche orgoglioso. È una grande cosa per noi tutti, perché abbiamo disputato una stagione speciale, il club, lo staff, un lavoro veramente bello, sono contento però ora siamo in una stagione nuova, un anno nuovo, una nuova sfida e ci proviamo ancora una volta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!